Политика

09:57 10.12.2019

Климкин о "нормандских переговорах": все настолько прогнозируемо, что становится очень тревожно

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Климкин о "нормандских переговорах": все настолько прогнозируемо, что становится очень тревожно

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает результаты "нормандского саммита" и о транзите газа и об урегулированию ситуации на Донбассе настолько прогнозируемыми, что это вызывает тревогу.

"Пока все настолько прогнозируемо и по Донбасса, и по газу, что становится очень тревожно. Мы живем "сегодня", а в РФ стратегия не на один шаг", - написал Климкин на странице в Твиттере во вторник утром.

Теги: #нормандский_формат #климкин
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