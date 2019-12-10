Политика

09:44 10.12.2019

Зеленский: с Путиным очень сложно договариваться, но в некоторых вопросах это уже удается

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Зеленский: с Путиным очень сложно договариваться, но в некоторых вопросах это уже удается

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что с Владимиром Путиным нелегко вести переговоры, потому что президент России детально начинает разбирать каждый вопрос, но по некоторым вопросам продвижение есть.

"Договариваться очень сложно, но сегодня (9 декабря - ИФ) были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах", - сказал Зеленский на брифинге для украинских СМИ в Париже в ночь на вторник после завершения Нормандского саммита.

Зеленский указал, что Путин каждый вопрос "разбирает на детали, и мы начинаем даже каждое слово урегулировать".

"Я просто другой человек, я быстрый человек, я такой, что раз раз, договорились. А тут по-другому, другая, скажем так, природная биомеханика", - пояснил украинский лидер.

Зеленский считает, что в будущем будет видно, можно ли "в целом договориться (с Путиным - ИФ) или нет". "Сегодня (9 декабря - ИФ) были какие-то такие уступки, я это ощутил", - добавил он.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #путин
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