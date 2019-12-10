Политика

02:56 10.12.2019

Переговоры "Нормандской четверки" – начало пути к миру на условиях Украины – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

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Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что на встрече лидеров стран "Нормандской четверки" Украина начала путь к миру на своих условиях.

"На самом деле, все еще не закончилось. И впереди много работы - в том числе, дипломатической - через 4 месяца состоится новый саммит в рамках Нормандского формата. Россия не перестала быть агрессором. Но продвижение к миру на собственных условиях Украина начала", написала Кравчук на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По мнению народного депутата, Нормандская встреча – это успех Украины и президента Владимира Зеленского.

"Обмен пленными – до 31 декабря 2019. Договорились", - отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что Зеленский не перешел за "красные линии" и не пошел "на уловки Кремля о разведении сил по всей линии разграничения", "на путинские условия - внести особый статус Донбасса в Конституцию".

"Даты выборов на Донбассе нет – а это означает, что до восстановления контроля над границей мы проводить выборы не будем", - написала Кравчук.

Теги: #кравчук #париж #саммит
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