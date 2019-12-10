Политика

02:44 10.12.2019

Зеленский: У нас с Путиным разный взгляд на вопрос передачи контроля над границей

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Зеленский: У нас с Путиным разный взгляд на вопрос передачи контроля над границей

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в рамках "нормандских встреч" будет найден единый подход к решению ключевых вопросов по Донбассу.

"У нас с президентом РФ, говорю откровенно, разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы, а также того, когда это возможно", - сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита в Париже в понедельник.

Зеленский отметил: "Президент РФ … говорит о том, что в Минске наш бывший президент Петр Алексеевич подписывал (норму) о передачи границы после выборов, я естественно поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов", - сказал он.

По словам Зеленского, у него аргументированная позиция, но пока что у них с президентом России разный взгляд на этот вопрос.

Он также выразил надежду на то, что в таких встречах и находится общих подход к решению тких вопросов.

Теги: #париж #зеленский #саммит
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