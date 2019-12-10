Нардеп Гончаренко о результатах нормандского саммита: Путин обменял политический вопрос на гуманитарный

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко считает, что в результате встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) президент РФ Владимир Путин обменял важный для себя политический вопрос на гуманитарный.

"В общем, 3:2 в пользу Путина. Он обменял важный для себя политический вопрос на гуманитарный. Разница в том, что набрать новых заложников ему не составляет труда, а вот обратной дороги по формуле Штайнмайера теперь, де-факто, нет", - написал Гончаренко на странице в Facebook во вторник.

В то же время, отметил он, негативом является то, что Путин "додавил формулу Штайнмайера" и что "закон об особом статусе будет согласовываться в Трёхсторонней контактной группе и в формате Норманди".

"Вывод по горячим следам. Из негатива: Путин додавил формулу Штайнмайера (реально Путина). Закон об особом статусе будет согласовываться в Трёхсторонней контактной группе и в формате Норманди. Это и станет самой острой темой. Ключевое - что будет написано в этом новом законе, или будет продлеваться старый", - отметил депутат.

По словам Гончаренко, позитивом саммита является достижение договоренностей об обмене "всех идентифицированных на всех идентифицированных" и о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе.