Политика

02:15 10.12.2019

Экс-глава МИД Огрызко: Похоже, Зеленский понял, что с Путиным договориться невозможно

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Экс-министр иностранных дел Украины (2007-09 гг.) Владимир Огрызко считает главным результатом саммита лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) то, что президент Украины Владимир Зеленский понял, что с президентом РФ Владимиром Путиным договориться невозможно.

"Похоже, что Зеленский понял, что с Путиным договориться невозможно. Это - самый главный результат встречи, как по мне. Ну, слишком уж тупо Москва повторяет свои бессмысленные мантры. И никакие последующие четыре месяца не помогут. Очень хорошо было бы, чтобы у украинской власти исчезли последние иллюзии", - написал Огрызко в Twitter после пресс-конференции лидеров стран "нормандского формата" по итогам прошедшего в Париже саммита.

Теги: #огрызко
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