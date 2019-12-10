Политика

02:14 10.12.2019

Зеленский: Пока не знаю, как контролировать ситуацию с прекращением огня, для этого нужно серьезное отношение всех сторон

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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что реальное прекращение огня на Донбассе будет достигнуто при серьезном отношении к этому вопросу всех участников "нормандских переговоров".

"Вопрос прекращения огня. Я сегодня говорил, что я, честно говоря, пока что не знаю, как контролировать эту ситуацию, потому что 20 раз все стороны договаривались о прекращении огня на протяжении этих почти 6 лет и 20 раз это прекращение огня срывалось, поэтому мы сегодня проговорили, что мы все будем относиться к этому серьезно, и Германия и Франция будут нас поддерживать. И РФ, имея большое влияние на сепаратистов на оккупированных территориях, и Украина на это тоже будет очень сильно влиять", - сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита в Париже в понедельник.

Он добавил: "Я уверен, что если все стороны очень хотят, то обязательно будет правильный результат, и до конца года состоится прекращение огня".

При этом Зеленский добавил, что рассчитывал на больший результат "нормандской встречи", но удовлетворен и теми договоренностями, которые были достигнуты. "Это начало разблокирования и начало диалога", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли говорить о размораживании конфликта на Донбассе по результатам "нормандской встречи".

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Интерфакс-Украина
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