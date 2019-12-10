Вакарчук: Мы все озвучили Зеленскому "красные линии", он озвучил их на пресс-конференции

Президент РФ Владимир Путин не обратил никакого внимания на озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским позиции по недопустимости сдачи национальных интересов Украины, отметил народный депутат Украины и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Мы все озвучили президенту "красные линии". Он озвучил их на пресс-конференции. Путин не обратил на них никакого внимания. Это - сухой остаток Норманди", - написал Вакарчук в Twitter в ночь на вторник, комментируя результаты встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже.