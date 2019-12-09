По газу в Париже договорились договариваться дальше - Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал он журналистам в кулуарах Елисейского дворца.

Как сообщалось газовая тема должна была обсуждаться в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, Газпрома и Нафтогаза

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