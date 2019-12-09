Политика

22:55 09.12.2019

По газу в Париже договорились договариваться дальше - Витренко

1 мин читать
По газу в Париже договорились договариваться дальше - Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал он журналистам в кулуарах Елисейского дворца.

Как сообщалось газовая тема должна была обсуждаться в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, Газпрома и Нафтогаза

последует

Теги: #париж #украина #газопровод #норманди
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:44 09.12.2019
На саммите Нормандского формата договорились об обмене удерживаемых лиц в формате "всех на всех" - источник

На саммите Нормандского формата договорились об обмене удерживаемых лиц в формате "всех на всех" - источник

23:10 09.12.2019
По газу в Париже договорились договариваться дальше - Витренко (расширенная)

По газу в Париже договорились договариваться дальше - Витренко (расширенная)

22:51 09.12.2019
Аваков о "нормандском саммите": все идет правильно с государственной позиции

Аваков о "нормандском саммите": все идет правильно с государственной позиции

22:32 09.12.2019
Встреча Зеленского с Путиным завершилась, переговоры вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина"

Встреча Зеленского с Путиным завершилась, переговоры вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина"

22:10 09.12.2019
Встреча Зеленского с Путиным завершилась - Мендель

Встреча Зеленского с Путиным завершилась - Мендель

20:11 09.12.2019
Настрой на встрече нормандского формата рабочий - замглавы Офиса Зеленского

Настрой на встрече нормандского формата рабочий - замглавы Офиса Зеленского

20:03 09.12.2019
Встречи Зеленского с Путиным еще не было, она состоится позже - замглавы ОП

Встречи Зеленского с Путиным еще не было, она состоится позже - замглавы ОП

19:45 09.12.2019
Советники лидеров Нормандской четверки удалились, чтобы править некоторые пункты итогового коммюнике - источник

Советники лидеров Нормандской четверки удалились, чтобы править некоторые пункты итогового коммюнике - источник

18:40 09.12.2019
Встреча "нормандской четверки" началась в Париже

Встреча "нормандской четверки" началась в Париже

17:56 09.12.2019
Сумма требований РФ к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд - Минфин РФ

Сумма требований РФ к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд - Минфин РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генассамблея ООН приняла резолюцию о проблеме милитаризации Крыма

Встреча "нормандской четверки" позволит продвинуться к мирному решению конфликта на Донбассе, считают в ЕС

Зеленский встретится с лидерами Германии, Франции и РФ, чтобы обсудить шаги для достижения мира на Донбассе

Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

Пристайко: наша главная "красная линия" на Нормандском саммите – международно-признанная граница Украины, и от нее не отступим

ПОСЛЕДНЕЕ

Генассамблея ООН приняла резолюцию о проблеме милитаризации Крыма

Оттава высказала поддержку Украине перед началом саммита в "нормандском формате"

Встреча "нормандской четверки" позволит продвинуться к мирному решению конфликта на Донбассе, считают в ЕС

Встреча в Париже покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать конфликт – Бильд

Зеленский встретится с лидерами Германии, Франции и РФ, чтобы обсудить шаги для достижения мира на Донбассе

НАТО не считает Россию врагом, но видит, что она применилавоенную силу против Украины – Столтенберг

Первый под председательством Борреля Совет глав МИД стран ЕС обсудит отношения с Африкой и права человека

Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

Ключевыми задачами на Нормандском саммите Зеленский определил прекращение огня на Донбассе и обмен пленными – Гончарук

Глава МИД Германии: Зеленский сделал первые шаги, теперь РФ должна показать готовность к договоренностям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА