Политика

20:18 09.12.2019

Генассамблея ООН приняла резолюцию о проблеме милитаризации Крыма

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о проблеме милитаризации Крыма

Генеральная ассамблея ООН в понедельник приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", сообщает представительство Великобритании в ООН.

"Резолюция принята. Сегодняшнее принятие резолюции по проблеме милитаризации Крыма шлет России от международного сообщества мощный сигнал о том, что их незаконное поведение и попытки интегрировать Крым в Россию недопустимы", - говорится в сообщении, распространенном посольством Великобритании в Украине в своем Facebook в понедельник вечером.

По данным СМИ, в поддержку резолюции проголосовали 63 страны, против – 19, среди них РФ, Беларусь, Сербия, Китай, Армения, Куба, Кыргызстан, КНДР, Венесуэла и Сирия. 66 стран воздержались.

Теги: #крым #резолюция #оон
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