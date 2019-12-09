Генассамблея ООН приняла резолюцию о проблеме милитаризации Крыма

Генеральная ассамблея ООН в понедельник приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", сообщает представительство Великобритании в ООН.

"Резолюция принята. Сегодняшнее принятие резолюции по проблеме милитаризации Крыма шлет России от международного сообщества мощный сигнал о том, что их незаконное поведение и попытки интегрировать Крым в Россию недопустимы", - говорится в сообщении, распространенном посольством Великобритании в Украине в своем Facebook в понедельник вечером.

По данным СМИ, в поддержку резолюции проголосовали 63 страны, против – 19, среди них РФ, Беларусь, Сербия, Китай, Армения, Куба, Кыргызстан, КНДР, Венесуэла и Сирия. 66 стран воздержались.