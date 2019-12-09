Оттава высказала поддержку Украине перед началом саммита в "нормандском формате"

Перед встречей лидеров "нормандской четверки" в Париже в понедельник Канада заявила о поддержке Украины и подчеркнула, что поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.

"В то время, как лидеры Украины, России, Франции и Германии встречаются в Париже для Нормандского саммита, Канада подтверждает свою неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы всегда будем стоять с народом Украины в его стремлении к миру, стабильности и процветанию", - написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель.