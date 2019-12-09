Политика

14:17 09.12.2019

Встреча "нормандской четверки" позволит продвинуться к мирному решению конфликта на Донбассе, считают в ЕС

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Встреча "нормандской четверки" позволит продвинуться к мирному решению конфликта на Донбассе, считают в ЕС

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель высказал надежду на то, что встреча "нормандской четверки" в Париже в понедельник будет способствовать продвижению к мирному и устойчивому урегулированию конфликта на Донбассе.

"Мы считаем, что на этой встрече (в "нормандском формате" - ИФ) мы сможем продолжить работу и продвинуться к мирному и устойчивому решению украинского конфликта, который является одним из наиболее важных приоритетов, которые должен решить ЕС", - сказал он по прибытию на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европейской службы внешних дел.

При этом глава европейской дипломатии отметил определенные позитивные события в Украине в контексте мирного урегулирования конфликта, такие как разведение войск на определенных участках.

На вопрос о том, "не ослабит ли позиция Франции позицию Украины", Боррель ответил следующее: "Нет, почему вы так говорите? Европа в этом (вопросе - ИФ) полностью сплочена".

Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

Теги: #нормандский_формат #ес
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