Политика

13:00 09.12.2019

Встреча в Париже покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать конфликт – Бильд

1 мин читать

Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, а также бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже в понедельник продемонстрирует, есть ли у Кремля воля урегулировать конфликт на Донбассе.

"Встреча президента Украины Зеленского и президента Путина в Париже сегодня покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать ее конфликт с Украиной. Французский президент Макрон говорил о новых отношениях с Россией, но это действительно испытание", - написал он в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель. В Офисе президента Украины подтвердили, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет после переговоров "нормандской четверки".

Теги: #швеция #нормандский_формат #бильд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 09.12.2019
Встреча Зеленского и Путина может состояться до брифинга лидеров Нормандской четверки по итогам саммита - источник

Встреча Зеленского и Путина может состояться до брифинга лидеров Нормандской четверки по итогам саммита - источник

13:35 09.12.2019
Обсуждение "формулы Штайнмайера" будет частью переговоров в Париже - МИД ФРГ

Обсуждение "формулы Штайнмайера" будет частью переговоров в Париже - МИД ФРГ

13:31 09.12.2019
Нафтогаз не откажется от своих требований к Газпрому в арбитраже - источник

Нафтогаз не откажется от своих требований к Газпрому в арбитраже - источник

12:27 09.12.2019
В Офисе Зеленского пока не берутся прогнозировать, сколько продлятся переговоры в Париже

В Офисе Зеленского пока не берутся прогнозировать, сколько продлятся переговоры в Париже

12:18 09.12.2019
Глава Минэнерго Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже

Глава Минэнерго Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже

12:07 09.12.2019
В Офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным

В Офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным

10:54 09.12.2019
Зеленский встретится с лидерами Германии, Франции и РФ, чтобы обсудить шаги для достижения мира на Донбассе

Зеленский встретится с лидерами Германии, Франции и РФ, чтобы обсудить шаги для достижения мира на Донбассе

10:00 09.12.2019
Помощник президента РФ сообщил о встрече Путина и Зеленского после саммита "четверки"

Помощник президента РФ сообщил о встрече Путина и Зеленского после саммита "четверки"

00:02 09.12.2019
Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

21:30 08.12.2019
В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский встретится с лидерами Германии, Франции и РФ, чтобы обсудить шаги для достижения мира на Донбассе

Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

Пристайко: наша главная "красная линия" на Нормандском саммите – международно-признанная граница Украины, и от нее не отступим

Завышенные ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования – пресс-секретарь Зеленского

На встрече в "нормандском формате" будут соблюдены "красные линии" – Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО не считает Россию врагом, но видит, что она применилавоенную силу против Украины – Столтенберг

Первый под председательством Борреля Совет глав МИД стран ЕС обсудит отношения с Африкой и права человека

Ключевыми задачами на Нормандском саммите Зеленский определил прекращение огня на Донбассе и обмен пленными – Гончарук

Глава МИД Германии: Зеленский сделал первые шаги, теперь РФ должна показать готовность к договоренностям

Пристайко: наша главная "красная линия" на Нормандском саммите – международно-признанная граница Украины, и от нее не отступим

Трамп заявил, что Ким Чен Ын может "потерять все", если будет действовать враждебно

Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции

Президент Литвы поддержал Украину в преддверии встречи в "нормандском формате"

Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома

Завышенные ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования – пресс-секретарь Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА