Встреча в Париже покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать конфликт – Бильд

Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, а также бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже в понедельник продемонстрирует, есть ли у Кремля воля урегулировать конфликт на Донбассе.

"Встреча президента Украины Зеленского и президента Путина в Париже сегодня покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать ее конфликт с Украиной. Французский президент Макрон говорил о новых отношениях с Россией, но это действительно испытание", - написал он в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель. В Офисе президента Украины подтвердили, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет после переговоров "нормандской четверки".