Политика

04:21 09.12.2019

НАТО не считает Россию врагом, но видит, что она применилавоенную силу против Украины – Столтенберг

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НАТО не считает Россию врагом, но видит, что она применилавоенную силу против Украины – Столтенберг

Россия не является врагом НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Россия - это не то же самое, чем был Советский Союз.

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения . (...) Мы не делим мир на врагов и друзей", - подчеркнул генсек НАТО.

Он также добавил, что в нынешний "непредсказуемый" момент в области безопасности, необходим сильный институт, такой, как НАТО.

Теги: #столтенберг #россия #украина #нато
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