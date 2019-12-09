Политика

01:55 09.12.2019

Первый под председательством Борреля Совет глав МИД стран ЕС обсудит отношения с Африкой и права человека

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Первый под председательством Борреля Совет глав МИД стран ЕС обсудит отношения с Африкой и права человека

Совет ЕС по иностранным делам соберется в Брюсселе в понедельник впервые под председательством нового главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Как обычно, заседание начнется с обзора актуальных международных событий, сообщает пресс-служба совета.

По этому разделу повестки главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Гонконге с учетом происходящих там манифестаций и местных выборов.

Министры рассмотрят развитие политической ситуации в Молдове в связи со сменой правительства в результате вотума недоверия 12 ноября, спустя несколько недель после одобрения Евросоюзом мер бюджетной поддержки, направленных на помощь стране в проведении реформ в сферах правового государства и сельского развития.

На заседании будет затронуто положение в Боливии и подготовка выборов в стране.

Как ожидается, еще одной темой для рассмотрения министрами по разделу актуальных событий может стать Турция в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии, а также турецкая буровая деятельность близ берегов Кипра в свете утверждения в ноябре Советом ЕС рамочных условий по ограничительным мерам союза в ответ на незаконные буровые работы Анкары в Восточном Средиземноморье.

Основная часть повестки дня начнется с обмена мнениями об отношениях Евросоюза с Африкой в перспективе подготовки министерского совещания, а также саммита Евросоюз - Африканский союз в 2020 году.

Следующим пунктом будет деятельность ЕС в сфере прав человека, в частности, в связи с отмечаемым 10 декабря Днем прав человека. В Совете ЕС уточняют, что дискуссия будет посвящена главным образом инструментам, которыми располагает ЕС, и его приоритетам в будущей работе на этом направлении.

В ходе неформального обеда министры обменяются мнениями с новым высоким представителем ЕС по иностранным делам Боррелем о предстоящих задачах и методах работы.

Совет ЕС примет в понедельник без обсуждения ряд заключений.

В том числе будет утвержден документ об арктической политике Евросоюза. В нем, как сообщается в проекте повестки дня, будут признаны "значение арктического региона и быстрое развитие ситуации в этом регионе". "ЕС должен следить за тем, чтобы его собственный стратегический подход учитывал соответствующие изменения", - заявит совет в своем заключении.

Ожидаются также заключения по Демократической Республике Конго и Судану.

В заключении о пакте по гражданским аспектам совместной политики ЕС в области безопасности и обороны будет отмечен вклад гражданских миссий в международные мир и стабильность и жизненно важная роль, которую они играют в борьбе против терроризма.

Теги: #совет #ес #боррель
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