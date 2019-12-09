Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

В ходе встречи глав государств в Нормандском формате в Париже 9 декабря, как ожидается, могут быть достигнуты договоренности о долгосрочном прекращении огня, взаимном освобождении удерживаемых в Украине и России лиц, дальнейшем разведении сил от линии соприкосновения на Донбассе. В отношении других тем, в том числе по политическим вопросам, стороны могут ограничиться дискуссией или договоренностью продолжить их обсуждение в Минском формате, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты.

Они отмечают, про прекращение огня невозможно достичь без разведения войск, поэтому именно это направление работы можно будет считать основным на ближайшее время. Несмотря на критику этого процесса со стороны оппозиции, долгосрочное прекращение огня воспринимается руководством Украины как выполнение предвыборного обещания президента Украины Владимира Зеленского – добиться мира, пусть и неустойчивого.

В то же время, считают эксперты, добиться существенного прогресса по политической части процесса урегулирования вряд ли удастся. Стремление украинской стороны провести осенью 2020 года выборы на оккупированных территориях одновременно в местными выборами по всей стране на основе изменений в Конституцию в части децентрализации, согласно их данным, в конец концов не поддержано российской стороной, настаивающей на сохранении де-факто "ДНР" и "ЛНР" после реинтеграции как автономных единиц.

Россия не поддержала предложение объявить после выборов о ликвидации "ДНР" и "ЛНР", высказанное представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой. По мнению украинских экспертов, в противном случае в случае одобрения "в целом" местных выборов на Донбассе может сложиться ситуация, когда внутри "ДНР" и "ЛНР" смогут функционировать законные местные власти, что может послужить первым шагом к международной легитимации этих квазиреспублик.

Среди возможных тем для обсуждения - участие в местных выборах временно перемещенных лиц с помощью удаленного доступа, что предлагает Украина, однако вероятность соглашения по этому поводу невысока.

Ряд источников указывает на то, что в ходе предварительных переговоров обсуждалась возможность передачи Украине контроля над украино-российской границей до местных выборов, однако по состоянию на начало декабря российская сторона такую возможность отвергла.

В ходе встречи в Париже, как ожидается, может быть рассмотрено предложение Украины о совместном патрулировании в населенных пунктах на оккупированных территориях с участием украинской полиции, милиции "ДНР" и "ЛНР", не принимавшей участия в боевых действиях, и представителей ОБСЕ. Как известно, это было одним из механизмов реинтеграции после окончания горячей фазы сербско-хорватской войны.

По мнению экспертов, в политической сфере главы государств могут утвердить лишь перечень вопросов и хронологию их рассмотрения Трехсторонней контактной группой.

Говоря о возможном "плане Б", который рассматривается Украиной в случае недостижения договоренностей, эксперты отмечают, что термин "стена", используемый в публичных выступлениях, не следует воспринимать буквально. Речь может идти о дополнительных мерах по укреплению линии соприкосновения и невозможности восстановления экономических и социальных связей.

С одной стороны, это может привести к замораживанию конфликта в среднесрочной перспективе, с другой – не гарантирует от возобновления боевых действий, а с третьей – не позволит восстановить экономику "ДНР" и ЛНР" и снизить затраты на содержание этих территорий Россией, которые, по разным оценкам, составляют от $3 до $5 миллиардов.

Украино-российские переговоры по газу, как ожидается, будут отделены от "нормандского" трека. Основной темой обсуждения станут сроки, условия и объемы транзита российского газа через территорию Украины. Предполагалось, что транзитный договор может быть продолжен на срок около 3-х лет, однако по условиям и объемам транзита по состоянию на конец ноября договоренности достичь не удалось.

Как возможное эксперты рассматривали соглашение о поставке Россией Украине газа в счет погашения долга в размере $3 млрд, согласно решению Стокгольмского арбитража, подтвержденного апелляционным судом. В то же время, несогласованной оставалась цена газа, который будет поставлен в Украину таким образом.

Однако 7 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности достигнуть соглашения о транзите только в случае принятия т.н. "нулевого варианта" – полного отказа Украины от всех исков. Таким образом, продление транзитного контракта оказалось под угрозой.