Политика

21:27 08.12.2019

Ключевыми задачами на Нормандском саммите Зеленский определил прекращение огня на Донбассе и обмен пленными – Гончарук

1 мин читать
Ключевыми задачами на Нормандском саммите Зеленский определил прекращение огня на Донбассе и обмен пленными – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что двумя ключевыми целями президента страны Владимира Зеленского на переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря являются прекращение огня на Донбассе и обмен удерживаемыми лицами.

"Я считаю, что лучшим вариантом, в любом случае, является прекращение огня, обмен пленными, фактически. Все наши украинцы должны вернуться домой. И это две главные задачи, которые поставил перед собой президент Зеленский", - сказал глава правительства в воскресенье вечером в эфире "ТСН" (телеканал "1+1).

Он подчеркнул, что "план А" заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, чтобы двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы".

"Ни о каких сдачах интересов в смысле отказа от территориальной целостности, суверенитета не может идти речь принципиально. Крым и Донбасс - это территория Украины, и там живут украинцы, и мы будем бороться за них, за их возвращение домой настолько, насколько это возможно", - добавил премьер.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Теги: #нормандский_формат #гончарук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:30 08.12.2019
В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

21:28 08.12.2019
Украина обеспечена всеми необходимыми энергоресурсами для спокойного прохождения зимы - Гончарук

Украина обеспечена всеми необходимыми энергоресурсами для спокойного прохождения зимы - Гончарук

21:24 08.12.2019
В Киеве под Офисом президента несколько тысяч человек собрались на акцию "Варта на Банковой" накануне "Нормандского саммита"

В Киеве под Офисом президента несколько тысяч человек собрались на акцию "Варта на Банковой" накануне "Нормандского саммита"

21:22 08.12.2019
Глава МИД Германии: Зеленский сделал первые шаги, теперь РФ должна показать готовность к договоренностям

Глава МИД Германии: Зеленский сделал первые шаги, теперь РФ должна показать готовность к договоренностям

18:30 08.12.2019
После пожара в Одесском колледже своих должностей лишатся руководители "профильных" служб и ведомств области, - Гончарук

После пожара в Одесском колледже своих должностей лишатся руководители "профильных" служб и ведомств области, - Гончарук

18:18 08.12.2019
Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции

Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции

18:11 08.12.2019
Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

17:35 08.12.2019
Президент Литвы поддержал Украину в преддверии встречи в "нормандском формате"

Президент Литвы поддержал Украину в преддверии встречи в "нормандском формате"

17:32 08.12.2019
После пожара в Одесском колледже остаются пропавшими без вести 8 человек – Гончарук

После пожара в Одесском колледже остаются пропавшими без вести 8 человек – Гончарук

17:29 08.12.2019
Правительство проведет проверку систем противопожарной безопасности всех садов, школ, вузов и больниц до 10 января

Правительство проведет проверку систем противопожарной безопасности всех садов, школ, вузов и больниц до 10 января

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пристайко: наша главная "красная линия" на Нормандском саммите – международно-признанная граница Украины, и от нее не отступим

Завышенные ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования – пресс-секретарь Зеленского

На встрече в "нормандском формате" будут соблюдены "красные линии" – Разумков

Гончарук: новая программа поддержки МВФ означает более дешевые ресурсы для бизнеса и украинцев

Порошенко предостерег от переговоров по газу во время встречи в "нормандском формате"

ПОСЛЕДНЕЕ

Пристайко: наша главная "красная линия" на Нормандском саммите – международно-признанная граница Украины, и от нее не отступим

Трамп заявил, что Ким Чен Ын может "потерять все", если будет действовать враждебно

Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома

Завышенные ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования – пресс-секретарь Зеленского

Джонсон назвал грядущие выборы в Британии критически важным моментом в истории страны

На встрече в "нормандском формате" будут соблюдены "красные линии" – Разумков

Гончарук: новая программа поддержки МВФ означает более дешевые ресурсы для бизнеса и украинцев

Порошенко предостерег от переговоров по газу во время встречи в "нормандском формате"

США заявили о поддержке Украины накануне встречи "нормандской четверки"

Вече на Майдане в воскресенье соберется в поддержку Украины, а не в знак протеста - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА