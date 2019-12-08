Глава МИД Германии: Зеленский сделал первые шаги, теперь РФ должна показать готовность к договоренностям

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас накануне "нормандского саммита" позитивно оценил президента Украины Владимира Зеленского за усилия по решению конфликта на Донбассе.

"Спустя годы застоя президент Зеленский показал мужество, сделав первые шаги - со всеми внутриполитическими рисками и последствиями", - сказал Маас в интервью Bild am Sonntag, отрывки из интервью издание цитирует в своем "Твиттере".

Теперь, по его словам, Россия должна показать готовность к дальнейшим договоренностям. "Но для этого нужно будет еще много серьезной дипломатической работы", - сказал он.

На понедельник, 9 декабря, в Париже запланирована встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

По словам главы МИД ФРГ, на встрече главной темой будет украинский конфликт, а не дипломатический скандал между Россией и Германией.

"Несмотря на серьезные вопросы, которые нам надо сейчас обсуждать между Берлином и Москвой, в понедельник речь прежде всего пойдет о том, что практически ежедневное кровопролитие на европейской земле должно быть наконец остановлено", - добавил министр.

Летом в Берлине произошло убийство гражданина Грузии и России, участника второго чеченского конфликта: он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России, в ФРГ утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.