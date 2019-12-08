Пристайко: наша главная "красная линия" на Нормандском саммите – международно-признанная граница Украины, и от нее не отступим

Основная "красная линия" украинской делегации во главе с президентом страны Владимиром Зеленским на предстоящем саммите лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже – возвращение под контроль украинских властей всей территорией страны в пределах ее международно-признанных границ, подчеркивает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно-признанная государственная граница Украины", - написал Пристайко в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье вечером.

Ранее в воскресенье председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ходе переговоров лидеров стран "нормандского формата" будут соблюдены все "красные линии", а результатом переговоров станет возвращение ныне неподконтрольных правительству территорий под юрисдикцию государства.

"Завтра состоятся переговоры в "нормандском формате" и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины", - написал Разумков на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье утром.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.