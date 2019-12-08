Политика

18:42 08.12.2019

Пристайко: наша главная "красная линия" на Нормандском саммите – международно-признанная граница Украины, и от нее не отступим

2 мин читать
Пристайко: наша главная "красная линия" на Нормандском саммите – международно-признанная граница Украины, и от нее не отступим

Основная "красная линия" украинской делегации во главе с президентом страны Владимиром Зеленским на предстоящем саммите лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже – возвращение под контроль украинских властей всей территорией страны в пределах ее международно-признанных границ, подчеркивает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно-признанная государственная граница Украины", - написал Пристайко в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье вечером.

Ранее в воскресенье председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ходе переговоров лидеров стран "нормандского формата" будут соблюдены все "красные линии", а результатом переговоров станет возвращение ныне неподконтрольных правительству территорий под юрисдикцию государства.

"Завтра состоятся переговоры в "нормандском формате" и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины", - написал Разумков на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье утром.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Теги: #нормандський_формат #пристайко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:42 06.12.2019
Главы МИД Украины и Польши обсудили активизацию экономического взаимодействия между странами

Главы МИД Украины и Польши обсудили активизацию экономического взаимодействия между странами

14:51 04.12.2019
Украина занимает важное место в повестке дня НАТО - Пристайко

Украина занимает важное место в повестке дня НАТО - Пристайко

19:20 03.12.2019
Пристайко: Нерешительность НАТО позволила России вторгнуться в Грузию и Украину

Пристайко: Нерешительность НАТО позволила России вторгнуться в Грузию и Украину

18:53 03.12.2019
РФ осуществляет терроризм на государственном уровне - Пристайко

РФ осуществляет терроризм на государственном уровне - Пристайко

18:49 03.12.2019
Пристайко – членам НАТО: Мы, нравится вам это или нет, защищаем восточный фланг Альянса

Пристайко – членам НАТО: Мы, нравится вам это или нет, защищаем восточный фланг Альянса

14:37 30.11.2019
Пристайко представит Украину на саммите НАТО в Лондоне

Пристайко представит Украину на саммите НАТО в Лондоне

17:38 27.11.2019
Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

10:54 24.11.2019
Безопасность в Черноморском регионе и предстоящую встречу лидеров стран "Нормандской четверки" обсудили Загороднюк и госсекретарь ФРГ Зиммер

Безопасность в Черноморском регионе и предстоящую встречу лидеров стран "Нормандской четверки" обсудили Загороднюк и госсекретарь ФРГ Зиммер

17:04 19.11.2019
Украина ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта по результатам встречи "Нормандской четвёрки" – Пристайко

Украина ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта по результатам встречи "Нормандской четвёрки" – Пристайко

13:56 19.11.2019
Зеленский: в Нормандском формате нужно начать разговор о возможностях проведения местных выборов в ОРДЛО после вывода оттуда всех НВФ

Зеленский: в Нормандском формате нужно начать разговор о возможностях проведения местных выборов в ОРДЛО после вывода оттуда всех НВФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Завышенные ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования – пресс-секретарь Зеленского

На встрече в "нормандском формате" будут соблюдены "красные линии" – Разумков

Гончарук: новая программа поддержки МВФ означает более дешевые ресурсы для бизнеса и украинцев

Порошенко предостерег от переговоров по газу во время встречи в "нормандском формате"

США заявили о поддержке Украины накануне встречи "нормандской четверки"

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил, что Ким Чен Ын может "потерять все", если будет действовать враждебно

Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции

Президент Литвы поддержал Украину в преддверии встречи в "нормандском формате"

Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома

Завышенные ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования – пресс-секретарь Зеленского

Джонсон назвал грядущие выборы в Британии критически важным моментом в истории страны

На встрече в "нормандском формате" будут соблюдены "красные линии" – Разумков

Гончарук: новая программа поддержки МВФ означает более дешевые ресурсы для бизнеса и украинцев

Порошенко предостерег от переговоров по газу во время встречи в "нормандском формате"

США заявили о поддержке Украины накануне встречи "нормандской четверки"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА