Президент Литвы поддержал Украину в преддверии встречи в "нормандском формате"

Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в контексте запланированной в Париже встречи глав государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), заявляет литовский президент Гитанас Науседа.

"Приближается нормандская встреча на высшем уровне, Литва решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", - написал Науседа в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.