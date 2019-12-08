Политика

17:35 08.12.2019

Президент Литвы поддержал Украину в преддверии встречи в "нормандском формате"

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Президент Литвы поддержал Украину в преддверии встречи в "нормандском формате"

Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в контексте запланированной в Париже встречи глав государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), заявляет литовский президент Гитанас Науседа.

"Приближается нормандская встреча на высшем уровне, Литва решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", - написал Науседа в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

Теги: #науседа #нормандский_формат #литва
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