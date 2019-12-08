На встрече в "нормандском формате" будут соблюдены "красные линии" – Разумков

В ходе переговоров лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) будут соблюдены все "красные линии", а результатом переговоров станет возвращение ныне неподконтрольных правительству территорий под юрисдикцию государства, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Завтра состоятся переговоры в "нормандском формате" и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины", - написал Разумков на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье утром.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Парламентские фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" в Верховной Раде призвали неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на акцию в центре Киева с требованием не допустить сдачи национальных интересов в ходе парижской встречи. Позже появилась информация, что вече "Красные линии" пройдет на Майдане Независимости и начнется в 13:00.