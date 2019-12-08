Политика

00:45 08.12.2019

Гончарук: новая программа поддержки МВФ означает более дешевые ресурсы для бизнеса и украинцев

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Гончарук: новая программа поддержки МВФ означает более дешевые ресурсы для бизнеса и украинцев

Гончарук: новая программа поддержки МВФ означает более дешевые ресурсы для бизнеса и украинцев

Достигнутая во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой договоренность о новой 3-летней программе поддержки является маркером доверия к стране и означает более дешевые ресурсы, заявляет украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, более высокие зарплаты", - цитирует пресс-служба правительства Гончарука в ночь на воскресенье.

Председатель правительства также добавил, что за последние три месяца значительно удешевили ресурсы, которые страна привлекает," потому что нам верят".

"И будем привлекать еще дешевле с каждым месяцем", - заверил премьер.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что новая программа с Фондом - сигнал для украинского и международного бизнеса, что Украина на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост.

"На этом пути мы имеем полную поддержку наших официальных финансовых партнеров", - цитирует Маркарову пресс-служба украинского правительства.

Ранее сообщалось, что вечером 7 декабря состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, по итогам которого стороны отметили, что Украина и МВФ достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

"… Я с удовлетворением отметила, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Это соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и утверждению Исполнительным советом, и эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предшествующих действий", - говорится в заявлении Георгиевой по итогам разговора, обнародованном на сайте Фонда.

Теги: #программа #гончарук #маркарова #мвф
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