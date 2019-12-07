Политика

13:41 07.12.2019

США заявили о поддержке Украины накануне встречи "нормандской четверки"

1 мин читать
США заявили о поддержке Украины накануне встречи "нормандской четверки"

Соединенные Штаты Америки выражают непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи "нормандской четверки".

"Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой посольства США в Украине.

Представители посольства напоминают, что с 2014 года США выделили около 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других направлений, а также оказывали помощь в проведении реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, судебной реформы, реформы в оборонной сфере и развитием демократических институтов.

"Мы последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбы с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения. Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - подчеркивается в заявлении.

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) пройдет 9 декабря в Париже.

Теги: #сша #поддержка #нормандская_четверка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:22 07.12.2019
Вакарчук: украинцы готовы поддержать Зеленского в его стремлении отстоять мир на украинских условиях

Вакарчук: украинцы готовы поддержать Зеленского в его стремлении отстоять мир на украинских условиях

23:17 06.12.2019
Зеленский верит, что Германия и Франция будут поддерживать Украину в Нормандском формате

Зеленский верит, что Германия и Франция будут поддерживать Украину в Нормандском формате

17:17 06.12.2019
Баканов обсудил с Кентом и Тейлором подготовку к встрече "нормандской четверки"

Баканов обсудил с Кентом и Тейлором подготовку к встрече "нормандской четверки"

19:15 05.12.2019
В США предполагают, что более тысячи человек были убиты во время протестов в Иране

В США предполагают, что более тысячи человек были убиты во время протестов в Иране

19:05 05.12.2019
В Белом доме прогнозируют, что Палата представителей одобрит обвинения против Трампа по импичменту

В Белом доме прогнозируют, что Палата представителей одобрит обвинения против Трампа по импичменту

18:03 05.12.2019
США готовы заплатить $5 млн за информацию об обвиняемом в киберпреступлениях россиянине Якубце

США готовы заплатить $5 млн за информацию об обвиняемом в киберпреступлениях россиянине Якубце

17:37 05.12.2019
Минфин США ввел санкции против 17 граждан и семи российских компаний за киберпреступления

Минфин США ввел санкции против 17 граждан и семи российских компаний за киберпреступления

17:34 05.12.2019
Пелоси объявила о начале составления пунктов обвинения для импичмента Трампа

Пелоси объявила о начале составления пунктов обвинения для импичмента Трампа

17:30 05.12.2019
MetLife покупает страховщика домашних животных PetFirst, сумма сделки не раскрывается

MetLife покупает страховщика домашних животных PetFirst, сумма сделки не раскрывается

14:03 05.12.2019
Украина надеется на поддержку США для получения статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО - Гончарук

Украина надеется на поддержку США для получения статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО - Гончарук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вече на Майдане в воскресенье соберется в поддержку Украины, а не в знак протеста - Порошенко

Решение газового спора между Россией и Украиной возможно только по "нулевому варианту" – Медведев

Зеленский подтвердил, что Украина хотела бы одновременно провести местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО

Зеленский: У Украины есть "другой план" передачи ей контроля над границей, но я пока не буду говорить, что мы хотим изменить Минские соглашения

Украина не разговаривает и не будет разговаривать с боевиками – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Вече на Майдане в воскресенье соберется в поддержку Украины, а не в знак протеста - Порошенко

Решение газового спора между Россией и Украиной возможно только по "нулевому варианту" – Медведев

Зеленский: Порошенко сейчас не согласен с тем, что именно он и подписал в Минске, а там всё очень сложно с тем же контролем над границей

Зеленскому не нравится термин "ОРДЛО": это "временно оккупированный Донецк и Луганск"

Зеленский считает, что Россия готова к разговору об урегулировании на Донбассе, а у Украины в Париже будет сильная позиция

Зеленский подтвердил, что Украина хотела бы одновременно провести местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО

Зеленский: У Украины есть "другой план" передачи ей контроля над границей, но я пока не буду говорить, что мы хотим изменить Минские соглашения

Украина не разговаривает и не будет разговаривать с боевиками – Зеленский

Зеленский: "Формула Штайнмайера" будет имплементирована в закон об "особом статусе" ОРДЛО только после вывода войск и проведения безопасных выборов

Украина останется топ-приоритетом для Европарламента и Еврокомиссии - председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА