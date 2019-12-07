Политика

11:54 07.12.2019

Решение газового спора между Россией и Украиной возможно только по "нулевому варианту" – Медведев

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Решение газового спора между Россией и Украиной возможно только по "нулевому варианту" – Медведев

Урегулирование разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину возможно только по "нулевому варианту", решение должно быть выгодным для двух сторон, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петра, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас (у России - ИФ) со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз. (...) Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" (ВГТРК).

"Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", - подчеркнул премьер РФ.

Комментируя заявление из Киева о том, что им не нужны прямые поставки газа из России, потому что они получают все по реверсу, Медведев не согласился, что такие высказывания повод не поставлять газ через Украину. "Это невозможно по другой причине. Все-таки мы должны думать о европейских потребителях. Да собственно и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - отметил он.

Говоря о поставках газа по реверсу, Медведев подчеркнул: "Мы понимаем, что это наш, российский газ, но получает его Украина гораздо дороже, чем могла бы получать".

"Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже. Но для этого нужно договариваться", - заключил российский премьер.

Теги: #транзит #рф #медведев #газ
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