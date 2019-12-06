Политика

23:43 06.12.2019

Зеленский: Порошенко сейчас не согласен с тем, что именно он и подписал в Минске, а там всё очень сложно с тем же контролем над границей

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Зеленский: Порошенко сейчас не согласен с тем, что именно он и подписал в Минске, а там всё очень сложно с тем же контролем над границей

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что призывающие его не переходить "красные линии" политики должны понимать, что никто во власти не хочет "капитуляции" на переговорах в Нормандском формате, а пятый президент Украины Петр Порошенко сейчас не согласен с тем, что он сам и подписал в свое время в Минске.

"Во-первых, мне очень нравится, что эта прекрасная тройка новых политиков: Петр Порошенко, Юлия Владимировна (Тимошенко - ИФ) уважаемая, и Славко Вакарчук, не согласны, и именно бывший президент (Порошенко – ИФ) не согласен с тем, что именно он подписал", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Зеленский указал, что когда другие политики что-то подписывают, то они должны понимать, что "никто не хочет капитуляции, никто не хочет отдавать наши территории".

"Какие-то детали о том, что выборы не могут проходить, когда там вооруженные люди, - да, мы всё это понимаем. Детали с границей, которые подписал в Минске тот самый выдающийся человек (пятый президент Украины Петр Порошенко – ИФ), очень сложные. Моя позиция очень простая, что в момент выборов на временно оккупированном Донбассе, в тот момент Украина должна полностью контролировать нашу границу", - пояснил он.

Говоря о так называемых "красных линиях", Зеленский также отметил, что понял за шесть месяцев своего президентства, что "политика любит тишину". "Если я сейчас расскажу вам все детали, то я буду без оружия за столом, за которым некоторые люди будут вооружены. Поэтому, если можно, некоторые детали я не хочу рассказывать", - сказал он.

Теги: #зеленский #порошенко #украина #минск
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