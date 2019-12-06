Зеленскому не нравится термин "ОРДЛО": это "временно оккупированный Донецк и Луганск"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ему не нравится термин "ОРДЛО" (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ИФ), которым называют временно оккупированные территории Донбасса.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", реагируя на реплику ведущего Савика Шустера о том, что ему не нравится термин "ОРДЛО", потому что на этих территориях находятся два крупных областных центра Украины Донецк и Луганск, Зеленский сказал: "И мне. Временно оккупированный Донецк и временно оккупированный Луганск. И давайте поставим точку".