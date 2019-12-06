Политика

22:18 06.12.2019

Зеленский подтвердил, что Украина хотела бы одновременно провести местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО

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Зеленский подтвердил, что Украина хотела бы одновременно провести местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина хотела бы провести местные выборы по всей территории страны одновременно, включая оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

"Выборы местные проводятся одновременно, по законам Украины, на всей территории Украины. Да, это наша идея. Я хотел с ней ехать (на встречу в "нормандском формате" в Париже – ИФ), но все уже знают", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Плановые местные выборы намечены в Украине на 31 октября 2020 года.

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Интерфакс-Украина
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