Политика

22:16 06.12.2019

Украина не разговаривает и не будет разговаривать с боевиками – Зеленский

2 мин читать
Украина не разговаривает и не будет разговаривать с боевиками – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что украинское государство и его глава не будет вести переговоры с боевиками, действующими на временно оккупированной территории.

"Украина не разговаривает с боевиками. Но мы с вами должны понимать, как происходят пять лет все эти разговоры в Трехсторонней контактной группе. Там присутствует Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. То есть они там есть. Напрямую президент с ними не говорит, и не будет говорить, это понятно", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

При этом глава Украинского государства указал, что оккупированной территории Донбасса проживает много людей и не все они сепаратисты. "Много людей, которые пересекают КПВВ, я ними общался, они просят, я с ними встречался в Станице Луганской, в Золотом. Они хотят прекращения войны, они говорят, мы не хотим в Россию, мы – украинцы, мы хотим быть в Украине. С этими людьми мы должны разговаривать, обязательно", - пояснил он.

Президент считает, что в минской ТКГ должны быть представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие города Украины. "Если они (Россия – ИФ) говорят, что разговаривайте с жителями оккупированных территорий, вы не знаете, что им нужно, так все очень просто – давайте разговаривать со всеми. Пусть жители, которые переехали, тоже приедут в Минск, сядут за стол и скажут, почему они переехали", - сказал Зеленский.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подтвердил, что Украина хотела бы одновременно провести местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО

Зеленский: У Украины есть "другой план" передачи ей контроля над границей, но я пока не буду говорить, что мы хотим изменить Минские соглашения

Зеленский: "Формула Штайнмайера" будет имплементирована в закон об "особом статусе" ОРДЛО только после вывода войск и проведения безопасных выборов

Зеленский хочет в живом общении с Путиным увидеть готовность прекратить войну на Донбассе, если такое желание действительно есть

В 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – Гончарук

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подтвердил, что Украина хотела бы одновременно провести местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО

Зеленский: У Украины есть "другой план" передачи ей контроля над границей, но я пока не буду говорить, что мы хотим изменить Минские соглашения

Зеленский: "Формула Штайнмайера" будет имплементирована в закон об "особом статусе" ОРДЛО только после вывода войск и проведения безопасных выборов

Украина останется топ-приоритетом для Европарламента и Еврокомиссии - председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер

Зеленский хочет в живом общении с Путиным увидеть готовность прекратить войну на Донбассе, если такое желание действительно есть

В 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – Гончарук

Премьер Украины: Ожидаем, что саммит в "нормандском формате" создаст условия для прекращения огня на Донбассе

Вопросы языков нацменьшинств, коренных народов и страны-агрессора нужно разделять – Фриз о выводах Венецианской комиссии по языковому закону

Замглавы МИД Украины Божок обсудил с послом Австралии прогресс в деле МН-17

Рабинович: Украинская делегация на нормандской встрече должна сделать все, чтобы наступил мир

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА