Украина останется топ-приоритетом для Европарламента и Еврокомиссии - председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер

Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер заявляет, что Украина останется главным приоритетом Европарламента и Еврокомиссии нынешнего состава.

"Можете быть уверенны в том, что Украина останется топ-приоритетом для Европейского парламента и Европейской комиссии на этот срок", - сказал МакАллистер во время совместного пресс-брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве в пятницу.

Он подчеркнул, что Брюссель ценит преданность украинского правительства процессу реформ и его желание бороться с коррупцией.

"Ни с одной другой страной за пределами ЕС у нас нет такого тесного сотрудничества, что касается финансовой и макрофинансовой помощи. Потому что стабильная Украина – в интересах ЕС также", - отметил руководитель комитета Европарламента.

МакАллистер подчеркнул, что ЕС твердо поддерживает суверенитет, политическую независимость, территориальную целостность Украины.