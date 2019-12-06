Политика

21:48 06.12.2019

Украина останется топ-приоритетом для Европарламента и Еврокомиссии - председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер

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Украина останется топ-приоритетом для Европарламента и Еврокомиссии - председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер

Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер заявляет, что Украина останется главным приоритетом Европарламента и Еврокомиссии нынешнего состава.

"Можете быть уверенны в том, что Украина останется топ-приоритетом для Европейского парламента и Европейской комиссии на этот срок", - сказал МакАллистер во время совместного пресс-брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве в пятницу.

Он подчеркнул, что Брюссель ценит преданность украинского правительства процессу реформ и его желание бороться с коррупцией.

"Ни с одной другой страной за пределами ЕС у нас нет такого тесного сотрудничества, что касается финансовой и макрофинансовой помощи. Потому что стабильная Украина – в интересах ЕС также", - отметил руководитель комитета Европарламента.

МакАллистер подчеркнул, что ЕС твердо поддерживает суверенитет, политическую независимость, территориальную целостность Украины.

Теги: #еп #украина #ек
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