Политика

20:50 06.12.2019

Премьер Украины: Ожидаем, что саммит в "нормандском формате" создаст условия для прекращения огня на Донбассе

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Премьер Украины: Ожидаем, что саммит в "нормандском формате" создаст условия для прекращения огня на Донбассе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что первоочередной задачей саммита в "нормандском формате" (лидеры Украины, Германии, Франции и РФ) в Париже является достижение договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

"Мы ожидаем, что "нормандский формат" создаст условия для прекращения огня на Донбассе… Главное задание, которое ставит перед собой президент, - это чтобы перестали погибать люди", - сказал Гончарук во время совместного пресс-брифинга с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом МакАллистером в Киеве в пятницу.

При этом глава правительства предположил, что разговор может быть "значительно шире, чем просто прекращение огня", однако отметил, что не хотел бы забегать наперед и "что-то придумывать, фантазировать о сценариях".

"У меня нет никаких сомнений в том, что украинский президент будет защищать национальные интересы", – подчеркнул Гончарук.

Теги: #нормандский_формат #донбасс #премьер
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