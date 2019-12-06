Политика

20:14 06.12.2019

Замглавы МИД Украины Божок обсудил с послом Австралии прогресс в деле МН-17

1 мин читать
Замглавы МИД Украины Божок обсудил с послом Австралии прогресс в деле МН-17

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок провел встречу с послом Австралии в Украине Мелиссой О'Рурк и обсудил с ней, в частности, прогресс в ходе расследования обстоятельств крушения "Боинга" Малазийских авиалиний рейса МН-17 в 2014 году на Донбассе.

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, начало судебных слушаний по этому делу начнется в Нидерландах в марте 2020 года.

"В ходе встречи собеседники обсудили пути дальнейшего расширения всестороннего двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере борьбы с международным кибер-терроризмом и развития совместных проектов в аэрокосмической промышленности, а также взаимной поддержки в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Божок выразил благодарность за непоколебимую поддержку Австралией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Теги: #мн17 #австралия #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:50 06.12.2019
МИД Украины требует от РФ соблюдать свои обязательства по Будапештскому меморандуму

МИД Украины требует от РФ соблюдать свои обязательства по Будапештскому меморандуму

13:46 06.12.2019
Замглавы МИД ожидает непростые выводы Венецианской комиссии по закону Украины о функционировании государственного языка

Замглавы МИД ожидает непростые выводы Венецианской комиссии по закону Украины о функционировании государственного языка

12:15 06.12.2019
Замминистра Божок: Тактическая задача МИД - обеспечить присоединение Украины к ПДЧ, а пока - приобщиться к Программе усиленных возможностей НАТО

Замминистра Божок: Тактическая задача МИД - обеспечить присоединение Украины к ПДЧ, а пока - приобщиться к Программе усиленных возможностей НАТО

11:56 06.12.2019
Задача МИД на 2020г – обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО - замминистра Божок

Задача МИД на 2020г – обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО - замминистра Божок

11:48 06.12.2019
В Австралии вновь вспыхнули масштабные природные пожары, в некоторых регионах объявлен режим ЧС

В Австралии вновь вспыхнули масштабные природные пожары, в некоторых регионах объявлен режим ЧС

11:01 06.12.2019
В Украине введут систему контроля над иностранными инвестициями в ОПК – замглавы МИД Божок

В Украине введут систему контроля над иностранными инвестициями в ОПК – замглавы МИД Божок

10:42 06.12.2019
Главы МИД Украины и Польши обсудили активизацию экономического взаимодействия между странами

Главы МИД Украины и Польши обсудили активизацию экономического взаимодействия между странами

20:29 05.12.2019
МИД Украины выразил России протест в связи с осуждением украинца Сейтосманова к 17 годам лишения свободы

МИД Украины выразил России протест в связи с осуждением украинца Сейтосманова к 17 годам лишения свободы

20:24 05.12.2019
Посольство Украины обратилось в МИД Венгрии из-за обозначения центральным телеканалом Крыма частью РФ

Посольство Украины обратилось в МИД Венгрии из-за обозначения центральным телеканалом Крыма частью РФ

16:25 05.12.2019
МИД Украины пояснил позицию Киева послу Казахстана из-за заявлений президента Токаева касательно Крыма

МИД Украины пояснил позицию Киева послу Казахстана из-за заявлений президента Токаева касательно Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Венецианская комиссия заявляет, что недавние законодательные изменения в судебную систему Украины угрожают ее стабильности и независимости

Венецианская комиссия: Закон о языке не гарантирует баланс между укреплением украинского и защитой языков нацменьшинств

Рим поддержит антироссийские санкции ЕС - глава МИД Италии

МИД Украины требует от РФ соблюдать свои обязательства по Будапештскому меморандуму

Транзит газа через Украину определяется экономической целесообразностью - Путин

ПОСЛЕДНЕЕ

Вопросы языков нацменьшинств, коренных народов и страны-агрессора нужно разделять – Фриз о выводах Венецианской комиссии по языковому закону

Рабинович: Украинская делегация на нормандской встрече должна сделать все, чтобы наступил мир

Венецианская комиссия заявляет, что недавние законодательные изменения в судебную систему Украины угрожают ее стабильности и независимости

Венецианская комиссия: Закон о языке не гарантирует баланс между укреплением украинского и защитой языков нацменьшинств

Рим поддержит антироссийские санкции ЕС - глава МИД Италии

Встреча в Париже будет успешной, если будут достигнуты договоренности о дальнейшем прекращении огня по всей линии соприкосновения - экс-глава МИД Украины Грищенко

Транзит газа через Украину определяется экономической целесообразностью - Путин

Депутаты ЕП просят Меркель и Макрона призвать Киев и Москву обменяться оставшимися заключенными, что улучшит условия для дальнейших мирных переговоров

Порошенко советует Зеленскому не доверять Путину и "избегать встречи с ним с глазу на глаз"

Зеленский: государство, которое не заботится о своей армии, никто не будет уважать, а она является лучшей поддержкой в любых переговорах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА