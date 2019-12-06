Политика

18:41 06.12.2019

Рабинович: Украинская делегация на нормандской встрече должна сделать все, чтобы наступил мир

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Рабинович: Украинская делегация на нормандской встрече должна сделать все, чтобы наступил мир

 Делегация Украины на переговорах "нормандского формата" должна сделать все возможное для установления мира на лучших условиях, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.

"Наша политическая сила полностью поддерживает все действия власти, направленные на установление мира в Украине. Мы требуем от украинской делегации сделать все, чтобы война в нашей стране закончилась. Также просим их не бояться страшилок о Минских соглашениях, которые рассказывают в нашей стране, потому что все договоренности подписывала не эта власть, но расхлебывать нужно Зеленскому. Кричат сейчас на руководство нашей страны те, кто подписывал все эти "формулы Штайнмайера" и "Минск-2". Я это тоже не подписывал, но сейчас нам нужен мир, и представители Украины в нормандском формате обязаны сделать все, чтобы его добиться", - цитирует заявление нардепа пресс-служба ОПЗЖ.

Рабинович уточнил, что не может разглашать детали разговора с представителями власти и других фракий, который состоялся в пятницу, поскольку утечка информации может сыграть на пользу другой стороны переговоров.

"Поверьте, та позиция, которую заняла наша делегация, никакого отношения к сдаче национальных интересов не имеет, никаких "красных линий" власть не переступает, но готовность к компрессам я бы оценил "50 на 50". А вот те, кто принес войну в нашу страну, – и кричат сейчас о сдаче интересов страны", - заявил он.

Одним из важных вопросов встречи станет обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", подчеркнул Рабинович. Он считает, что обмен должен состояться при любых обстоятельствах.

Теги: #нормандский_формат #рабинович
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