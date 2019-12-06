Политика

18:05 06.12.2019

Венецианская комиссия заявляет, что недавние законодательные изменения в судебную систему Украины угрожают ее стабильности и независимости

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Венецианская комиссия заявляет, что недавние законодательные изменения в судебную систему Украины угрожают ее стабильности и независимости

Комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) считает, что законодательные изменения в судебную систему Украины, в том числе и сокращение вдвое количества судей Верховного суда страны, угрожают ее стабильности и независимости.

Как сообщает пресс-служба Совета Европы, соответствующие выводы ВК были приняты по результатам пленарного заседания в пятницу.

В частности, в выводах напоминают, что закон № 193 предусматривает новые правила, касающиеся структуры и роли судей Высшего совета юстиции (ВСЮ), а также состава и статуса Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), сокращает вдвое число судей Верховного суда и вводит строгие дисциплинарные меры в отношении судей и членов ВСЮ и ВКС.

"Венецианская комиссия приветствует тот факт, что эти два органа судебного управления были приближены друг к другу, и что проект по подчинению глав ВККС и Государственной судебной администрации, действовавших в период с 2013 по 2019 годы, закону об очищении власти (люстрация) был отменен. Также следует обратить внимание на то, что правительственное большинство, по-видимому, открыто для дальнейших изменений в судебную систему, чтобы устранить недостатки нового закона, который был принят по очень быстрой процедуре, без достаточного учета мнений всех соответствующих заинтересованных сторон", - констатируют в ВК.

Эксперты Комиссии подчеркивают, что стабильность и независимость судебной системы "неразрывно связаны". ВК напоминает, что реформа процесса отбора судей и нового состава Верховного суда Украины, который начал свою работу в январе 2018 года, была "заметным улучшением по сравнению с системой, существовавшей ранее", а все судьи Верховного суда были недавно назначены после всестороннего процесса оценки работы и их честности.

"Инициирование после выборов еще одной реформы, которая приведет к серьезным изменениям в составе Верховного суда, направляет сообщение как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, смогут ли судьи Верховного суда оставаться в офисе (в должности – ИФ) или нет. Это - очевидная угроза их независимости", - заявляют в Венецианской комиссии.

В ВК полагают, что реформа Верховного суда может быть предпринята после того, как будет уменьшена его огромная нагрузка, в том числе посредством реформы судов первой и второй инстанции, что должно стать ключевым направлением реформы.

"После роспуска ВККС 7 ноября 2019 года процедура назначения в суды первой и второй инстанций полностью прекратилась, что вызывает сожаление. В этих судах необходимо срочно заполнить более 2 тысяч вакансий, некоторые из которых вообще не работают из-за отсутствия судей. Венецианская комиссия заявляет, что срочно должны быть назначены новые судьи, прошедшие процедуру переоценки", - говорится в документе.

В Комиссии также считают, что сокращение числа судей Верховного суда до 100, в отношении чего "не было предоставлено достаточного обоснования, фактически равнозначно повторной проверке и должно быть отменено".

"Проверка всех судей Верховного суда, когда есть сомнения в честности некоторых из них, явно не пропорциональна. Кроме того, сокращение числа судей в настоящее время приведет к еще большему отставанию в рассмотрении дел и поставит под угрозу функционирование Верховного суда. Цель сократить количество судей может быть достигнута на более позднем этапе, когда будет снята текущая нагрузка. Сокращение числа судей, вероятно, может быть достигнуто путем естественного сокращения (выхода на пенсию) или добровольного перевода", - советуют в ВК.

Кроме того, должна быть упрощена дисциплинарная процедура: апелляция на дисциплинарные решения Высшего совета судей должна подаваться непосредственно в Верховный суд, а не в реформированный Киевский городской административный суд и Апелляционный административный суд. С другой стороны, должны быть восстановлены некоторые из сроков в дисциплинарном производстве, сокращенные законом № 193.

Теги: #венецианская_комиссия #суд
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