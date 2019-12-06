Политика

14:21 06.12.2019

Транзит газа через Украину определяется экономической целесообразностью - Путин

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Транзит газа через Украину определяется экономической целесообразностью - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что газопровод "Северный поток-2" является коммерческим проектом, и Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, но вопрос заключается в экономической целесообразности.

"Я еще раз хочу подчеркнуть: это ("Северный поток-2" - ИФ) чисто коммерческий проект. Правительство фактически не принимает в нем участие. И так, чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать: это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - сказал он на встрече с представителями немецкого бизнеса.

Путин добавил: "Вопрос - не в территории, вопрос - в экономической целесообразности".

Президент напомнил, что сейчас Россия ведет переговоры с украинскими партнерами в Вене, и, несмотря на то, что запросные позиции сторон трудно реализуемые, он выразил надежду, что хозяйствующие субъекты найдут приемлемые решения.

Теги: #газ #транзит #путин
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