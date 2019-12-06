Политика

14:19 06.12.2019

Депутаты ЕП просят Меркель и Макрона призвать Киев и Москву обменяться оставшимися заключенными, что улучшит условия для дальнейших мирных переговоров

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Депутаты ЕП просят Меркель и Макрона призвать Киев и Москву обменяться оставшимися заключенными, что улучшит условия для дальнейших мирных переговоров

Депутаты Европейского парламента накануне запланированного на 9 декабря в Париже "Нормандского саммита" обратились с письмом к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой призвать Москву и Киев к безоговорочному обмену оставшихся удерживаемых лиц в кратчайшие сроки, что создаст благоприятные условия для дальнейших мирных переговоров.

Соответствующее письмо, подписанное 64 депутатами ЕП, передано агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу из офиса лидера группы "Друзей Европейской Украины" в ЕП Пятраса Ауштрявичюса (Литва, либералы), который и стал инициатором этого обращения.

"В этом письме мы хотели бы подчеркнуть важность закрепления успеха обмена заключенными, который состоялся 7 сентября 2019 года. Учитывая вашу роль в процессе мирных переговоров, мы призываем вас настоятельно призвать к безоговорочному и полному обмену оставшихся заключенные в кратчайшие сроки. Мы убеждены, что такой обмен пленными создаст прочные и благоприятные условия для дальнейших мирных переговоров и будет способствовать гуманитарному измерению урегулирования конфликта", - говорится в письме.

Кроме того, депутаты выразили признательность за руководство и посредничество лидеров Германии и Франции, "помогая обеим сторонам, Российской Федерации и Украине, находить взаимоприемлемые решения и продвигаться вперед к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины при полном уважении территориальной целостности Украины".

Теги: #нормандский_формат #ес
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