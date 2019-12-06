Порошенко советует Зеленскому не доверять Путину и "избегать встречи с ним с глазу на глаз"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко дал несколько советов и рекомендаций действующему президенту Владимиру Зеленскому накануне "нормандского саммита"

"Накануне четырехстороннего саммита в Париже 9 декабря на правах учредителя Нормандского формата, участника всех предыдущих встреч на высшем уровне, знатока Минских договоренностей откликнулся на предложение "Украинской правды" дать несколько советов и рекомендаций стратегии и тактики переговоров", - написал Порошенко в Телегарам-канале в пятницу и изложил кратко опубликованные в статье "УП" рекомендации.

"1. Следует вернуться к теме берлинской "дорожной карты". Ключевым аспектом является приоритет безопасности компонента всего комплекса Минских договоренностей, включая вывод российских войск.

2. Неотъемлемым элементом мирного урегулирования на Донбассе остаются миротворцы под руководством ООН.

3. Не следует включать "газовый вопрос" в общей повестки дня Нормандского саммита, чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки в политическом треке.

4. И самый важный совет: не доверять Путину. Никогда и ни в чем. И искренне советовал бы избегать встречи с ним с глазу на глаз или, если это невозможно сделать, не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и недостатках президента", - указал Порошенко, пожелав Зеленскому "результативного нормандского саммита в Париже и достижения мира с учетом национальных интересов Украины".