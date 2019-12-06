Замглавы МИД ожидает непростые выводы Венецианской комиссии по закону Украины о функционировании государственного языка

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прогнозирует "непростые выводы" Совета экспертов по конституционному праву - Венецианской комиссии (ВК) Совета Европы, который планирует вынести решение в пятницу, в частности, относительно закона Украины о государственном языке.

"Вместе с коллегами из Минкульта и Минюста отстаиваем позиции Украины в Венецианской комиссии, в частности относительно закона об обеспечении функционирования государственного языка. Непростая дискуссия и непростые выводы", - написал Боднар в Твиттере в пятницу.

Он отметил, что украинская сторона "должна сохранять единство и защищать свое".

Ожидается, что выводы по итогам пленарного заседания ВК в пятницу будут обнародовано в тот же день.