Политика

13:34 06.12.2019

Зеленский: государство, которое не заботится о своей армии, никто не будет уважать, а она является лучшей поддержкой в любых переговорах

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Зеленский: государство, которое не заботится о своей армии, никто не будет уважать, а она является лучшей поддержкой в любых переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что государство сделает все для поддержки и развития Вооруженных сил Украины.

"Государство, которое не поддерживает и не заботится о своей армии, никто никогда не будет уважать. Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь такие очень необходимые изменения для Вооруженных сил Украины. Будем не словами, а делами приближать их к стандартам НАТО", - сказал он, выступая в пятницу перед военнослужащими ООС в городе Часов Яр Донецкой по случаю Дня ВСУ.

Зеленский указал, что украинская армия должна укреплять свою подготовку и боеспособность.

"Все вы должны ощутить, насколько нужны государству и каждому украинцу. У нас очень много работы, немало трудностей, но мы обязательно все преодолеем. Потому что на нашей стороне самое главное - правда, а значит и победа будет на нашей стороне", - отметил он.

Президент отметил, что шестой год длится аннексия Крыма Российской Федерацией и война на востоке Украины.

"К сожалению, за свою свободу Украина ежедневно платит жизнями и здоровьем лучших сыновей и дочерей. Мы склоняем головы перед настоящими героями, которые отдали свои жизни за наше мирное будущее, за мирное будущее Украины", - подчеркнул он.

Зеленский обратил внимание на то, что Украина добивается мира на Донбассе дипломатическим путем, но вести переговоры всегда легче и увереннее, когда за спиной ощущается сила украинской армии.

Теги: #всу #зеленский #армия
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