Политика

12:46 06.12.2019

Арахамия сомневается в принятии законопроекта о запуске рынка земли до конца года

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Арахамия сомневается в принятии законопроекта о запуске рынка земли до конца года

 Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что до Нового года Верховная Рада примет законопроект о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения.

"Такая цель у нас – начать землю рассматривать (до Нового года – ИФ), но учитывая то, что количество поправок увеличивается с каждым днем, вчера-позавчера было 3900, а сегодня уже 4400, а я так прогнозирую, что будет до 6 тыс. правок", - назвал Арахамия журналистам причину, по которой парламент вряд ли до 1 января 2020 года примет этот законопроект.

Он также напомнил, что оппозиционные силы в парламенте не хотят, чтобы данный законопроект рассматривался.

По словам лидера фракции, профильному комитету надо еще время, чтобы все эти правки рассмотреть и свести их в сравнительную таблицу.

Он напомнил, и об уже принятой "очень важной поправке", запрещающей владение земли иностранцам, и проведение по данному вопросу референдума.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов: 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных.

Теги: #земля #рынок #рада #арахамия
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