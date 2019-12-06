Политика

11:56 06.12.2019

Задача МИД на 2020г – обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО - замминистра Божок

1 мин читать
Задача МИД на 2020г – обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО - замминистра Божок

Задача Министерства иностранных дел Украины на следующий год – обеспечить присоединение страны к Программе усиленных возможностей НАТО, сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

" Наше задача на ближайшую перспективу - обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, что нам, кстати, было обещано на Уэльском саммите Альянса (происходил 4-5 сентября 2014 - ИФ), который проходил на фоне трагических событий в нашем государстве, и когда было решено главами государств и правительств стран Альянса (я живой свидетель этого), что вопрос присоединения Украины к этой программе решен, но когда - это будет следующий шаг. Мы бы хотели, чтобы этот следующий шаг состоялся в следующем году", - сказал Божок в интервью "Интерфакс-Украина".

В т оже время, подчеркнул замминистра, тактическая задача МИД - обеспечить принятие министрами иностранных дел стран-членов НАТО решения о присоединении Украины к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) в развитие решения саммита НАТО в Бухаресте (2008 года – ИФ).

Божок также сказал, что Программа расширенных возможностей НАТО - это "параллельный трек" и нет прямой привязки этой программы к ПДЧ.

Полный текст интервью с Божком будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #божок #нато #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 06.12.2019
В Украине введут систему контроля над иностранными инвестициями в ОПК – замглавы МИД Божок

В Украине введут систему контроля над иностранными инвестициями в ОПК – замглавы МИД Божок

10:42 06.12.2019
Главы МИД Украины и Польши обсудили активизацию экономического взаимодействия между странами

Главы МИД Украины и Польши обсудили активизацию экономического взаимодействия между странами

20:29 05.12.2019
МИД Украины выразил России протест в связи с осуждением украинца Сейтосманова к 17 годам лишения свободы

МИД Украины выразил России протест в связи с осуждением украинца Сейтосманова к 17 годам лишения свободы

20:24 05.12.2019
Посольство Украины обратилось в МИД Венгрии из-за обозначения центральным телеканалом Крыма частью РФ

Посольство Украины обратилось в МИД Венгрии из-за обозначения центральным телеканалом Крыма частью РФ

16:25 05.12.2019
МИД Украины пояснил позицию Киева послу Казахстана из-за заявлений президента Токаева касательно Крыма

МИД Украины пояснил позицию Киева послу Казахстана из-за заявлений президента Токаева касательно Крыма

14:03 05.12.2019
Украина надеется на поддержку США для получения статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО - Гончарук

Украина надеется на поддержку США для получения статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО - Гончарук

11:33 05.12.2019
Зеленский: Украина стремится не на словах, а не деле приближать армию к стандартам НАТО

Зеленский: Украина стремится не на словах, а не деле приближать армию к стандартам НАТО

18:00 04.12.2019
В НАТО назвали агрессивные действия РФ одной из основных угроз для альянса

В НАТО назвали агрессивные действия РФ одной из основных угроз для альянса

16:50 04.12.2019
Союзники по НАТО едины в действиях, несмотря на разногласия в риторике – Столтенберг

Союзники по НАТО едины в действиях, несмотря на разногласия в риторике – Столтенберг

15:41 04.12.2019
НАТО будет наращивать военные расходы

НАТО будет наращивать военные расходы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине введут систему контроля над иностранными инвестициями в ОПК – замглавы МИД Божок

В Раде создана новая группа депутатов – "Доверие"

Генпрокуратура Украины направила МУС сообщение о совершении РФ внесудебных казней 9 бойцов ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево

Рада в первом чтении одобрила законопроект о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

МИД Украины пояснил позицию Киева послу Казахстана из-за заявлений президента Токаева касательно Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

Сергей Мандзий принял присягу народного депутата Украины

В Раде создана новая группа депутатов – "Доверие"

Украине нельзя отказываться ни от одного судебного иска против РФ в энергетических вопросах - Яценюк

Песков: по итогам нормандского саммита может быть принят документ необязывающего характера

Национальный штаб защиты родной земли требует от Зеленского провести референдум

Герасимов: Если хотя бы одна из "красных линий" будет пересечена, это будет полное предательство интересов Украины

Для возвращения украинцев из-за рубежа необходимо улучшить условия для малого бизнеса

Генпрокуратура Украины направила МУС сообщение о совершении РФ внесудебных казней 9 бойцов ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево

Пелоси объявила о начале составления пунктов обвинения для импичмента Трампа

Глава Совета НБУ обратился в Офис президента с предложением вывести Каленского из состава Совета - Дубинский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА