Задача МИД на 2020г – обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО - замминистра Божок

Задача Министерства иностранных дел Украины на следующий год – обеспечить присоединение страны к Программе усиленных возможностей НАТО, сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

" Наше задача на ближайшую перспективу - обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, что нам, кстати, было обещано на Уэльском саммите Альянса (происходил 4-5 сентября 2014 - ИФ), который проходил на фоне трагических событий в нашем государстве, и когда было решено главами государств и правительств стран Альянса (я живой свидетель этого), что вопрос присоединения Украины к этой программе решен, но когда - это будет следующий шаг. Мы бы хотели, чтобы этот следующий шаг состоялся в следующем году", - сказал Божок в интервью "Интерфакс-Украина".

В т оже время, подчеркнул замминистра, тактическая задача МИД - обеспечить принятие министрами иностранных дел стран-членов НАТО решения о присоединении Украины к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) в развитие решения саммита НАТО в Бухаресте (2008 года – ИФ).

Божок также сказал, что Программа расширенных возможностей НАТО - это "параллельный трек" и нет прямой привязки этой программы к ПДЧ.

Полный текст интервью с Божком будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".