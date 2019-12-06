В Украине введут систему контроля над иностранными инвестициями в ОПК – замглавы МИД Божок

В Украине разрабатывается система контроля над иностранными инвестициями в оборонно-промышленном комплексе, заявляет заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"В связи с известной ситуацией, связанной с предприятием "Мотор Сич", на повестку дня вышел вопрос введения в Украине системы контроля иностранных инвестиций, особенно в оборонной отрасли. Это новый тренд, который возник буквально в последние месяцы, и здесь тоже Министерство экономики работает с американскими партнерами для того, чтобы воплотить у нас такую систему", - сказал Божок в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, речь идет о создании органа по типу Государственной службы экспортного контроля, но в части, касающейся иностранных инвестиций.

"Хочу отметить, что мы здесь идем даже немного впереди ЕС, поскольку ЕС вдруг почувствовал ту же проблему, и они только сейчас начали задумываться, что им это надо делать", - добавил Божок.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Чистый убыток предприятия по итогам января-сентября 2019 года составил 532,73 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 543,18 млн грн. Выручка по итогам девяти месяцев 2019 года сократилась на 16,6% - до 6 млрд 391,06 млн грн.

Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Полный текст интервью с Божком будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".