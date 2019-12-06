Политика

10:42 06.12.2019

Главы МИД Украины и Польши обсудили активизацию экономического взаимодействия между странами

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Главы МИД Украины и Польши обсудили активизацию экономического взаимодействия между странами

В рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ состоялась встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, в ходе которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего повестки дня. Отдельно остановились на усилении институтов сотрудничества, которые существуют между Украиной и Польшей, и отметили необходимость активизации экономического взаимодействия между странами, в частности работы Комиссии по экономическому сотрудничеству", - сообщает пресс-служба МИД Украины в пятницу.

Отмечается, что глава МИД Польши заверил в полной поддержке реформ в Украине, суверенитета и территориальной целостности.

Теги: #пристайко #обсе #польша #мид
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