Главы МИД Украины и Польши обсудили активизацию экономического взаимодействия между странами

В рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ состоялась встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, в ходе которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего повестки дня. Отдельно остановились на усилении институтов сотрудничества, которые существуют между Украиной и Польшей, и отметили необходимость активизации экономического взаимодействия между странами, в частности работы Комиссии по экономическому сотрудничеству", - сообщает пресс-служба МИД Украины в пятницу.

Отмечается, что глава МИД Польши заверил в полной поддержке реформ в Украине, суверенитета и территориальной целостности.