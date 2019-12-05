Политика

20:29 05.12.2019

МИД Украины выразил России протест в связи с осуждением украинца Сейтосманова к 17 годам лишения свободы

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МИД Украины выразил России протест в связи с осуждением украинца Сейтосманова к 17 годам лишения свободы

Министерство иностранных дел Украины выразило России протест в связи с приговором Южного окружного военного суда украинцу Энверу Сейтосманову по сфабрикованным обвинениям в терроризме, согласно которому он приговорен к 17 годам лишения свободы и отбыванию наказания в колонии строгого режима.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест российской стороне в связи с приговором Южного окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону) гражданину Украины Энверу Сейтосманову по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве указали на отсутствие доказательной базы и состава преступления в действиях Сейтосманова.

"Это судебное решение в очередной раз стало наглядным свидетельством карательного и неправового характера «российской фемиды», которая применяет антитеррористическое законодательство РФ как инструмент политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - говорится в заявлении.

Также МИД Украины призвал международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, и восстановления территориальной целостности Украины в международно-признанных границах.

Российская Федерация должна в полном объеме выполнить резолюции Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 года и 22 декабря 2018 года, а также приказ Международного суда ООН касаемо мер в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Теги: #рф #протест #мид
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