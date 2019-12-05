Политика

19:58 05.12.2019

Герасимов: Если хотя бы одна из "красных линий" будет пересечена, это будет полное предательство интересов Украины

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Герасимов: Если хотя бы одна из "красных линий" будет пересечена, это будет полное предательство интересов Украины

Выход за пределы хотя бы одной "красной линии" в ходе переговоров лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря будет расценено как предательство интересов Украины, заявляет сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Ключевое, и об этом чётко говорилось в заявлении трёх фракций, которое инициировала именно "Европейская солидарность", чтобы не была пересечена ни одна из "красных линий", которые были чётко очерчены. Если хотя бы одна из "красных линий" будет пересечена, это уже будет полное предательство интересов Украины", - сказал Герасимов агентству "Интерфакс-Украина" по телефону из Братиславы в четверг.

По его словам, основной темой обсуждения должен стать вопрос безопасности на Востоке Украины.

"А что касается "Норманди" – это Security component first, то есть компонент безопасности должен быть обсужден первым и выполнен первым", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что "пока продолжают убивать украинцев, и не только военных, но и гражданских" о политических компонентах говорить рано.

Также по мнению народного депутата, на переговорах в Париже не стоит поднимать "газовый вопрос".

"Никаким образом ко встрече "Нормандии" не имеет отношения газовый вопрос, нельзя смешивать между собой эти две вещи", - отметил Герасимов.

Герасимов также сообщил, что на встрече совета министров стран ОБСЕ в Братиславе, в которой он участвует в составе украинской делегации, почти каждый министр иностранных дел стран ОБСЕ в своих выступлениях упоминает о нарушении территориальной целостности и суверенитете Украины, об аннексии и незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией.

"Украинская делегация, в составе народных депутатов, представителей правительства, в Братиславе четко отстаивает позицию, что никакие санкции с Российской Федерации не могут быть сняты до момента, пока не будет полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины", - рассказал сопредседатель фракции.

По словам Герасимова, также "идет очень мощная работа делегаций для противодействия попыткам России снять вообще с повестки дня вопрос Крыма".

"Ее (РФ - ИФ) позиция - вообще Крым не упоминать, и мы в этом им очень успешно противостоим", - подчеркнул сопредседатель фракции.

"Что касается агрессии на Востоке Украины – в Донецкой и Луганской областях, то тут … они (представители РФ - ИФ) говорили о необходимости прямых переговоров Украины с представителями самопровозглашенных республик, рассказывали о других вещах, которые как раз в числе "красных линий",- отметил народный депутат.

По словам Герасимова, "большинство делегаций, участвующих в саммите, понимают, что террористические группировки, присутствующие на Донбассе, являются прямыми представительствами Кремля и России в Украине".

В четверг в Братиславе открылась 26-я встреча совета министров стран ОБСЕ.

Теги: #нормандский_формат #украина #евросолидарность
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