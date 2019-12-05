Политика

17:34 05.12.2019

Пелоси объявила о начале составления пунктов обвинения для импичмента Трампа

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Пелоси объявила о начале составления пунктов обвинения для импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в четверг о решении приступить к составлению пунктов обвинения для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

"Сегодня я прошу нашего председателя (юридического комитета - ИФ) приступить к формулированию пунктов обвинения", - заявила она в Вашингтоне.

В ходе выступления Пелоси обвинила Трампа в злоупотреблении властью и заявила, что он подрывает национальную безопасность США.

Накануне в юридическом комитете Палаты представителей США прошли слушания с участием экспертов по конституционному праву. Все трое экспертов, вызванных в комитет демократами, сошлись во мнении, что основания для импичмента Трампа существуют.

Составление обвинений в отношении президента - очередной этап процедуры импичмента. Оно происходит в юридическом комитете после того, как его члены решат, есть ли основания для импичмента президента. Комитет рассматривает каждый пункт обвинения и большинством решает, принимать ли его.

Сами обвинения не ведут автоматически к отставке президента. Пункты обвинений выносятся на голосование в Палату представителей США, для того, чтобы их приняли, необходимо простое большинство. Сейчас в палате большинство у демократов, поэтому не исключено, что процедура импичмента продвинется дальше.

На следующем этапе процедура импичмента переносится в верхнюю палату - Сенат. Там проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в Сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Теги: #пелоси #сша #трамп #импичмент
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