Политика

17:23 05.12.2019

Глава Совета НБУ обратился в Офис президента с предложением вывести Каленского из состава Совета - Дубинский

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Глава Совета НБУ обратился в Офис президента с предложением вывести Каленского из состава Совета - Дубинский

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в письменном порядке обратился к главе Офиса президента Андрею Богдану с просьбой вывести из состава Совета Николая Каленского, сообщил народный депутат Александр Дубинский в Telegram-канале в четверг.

"Данилишин обратился в Офис президента с предложением отозвать из Совета Каленского (назначен по квоте президента Порошенко) в связи с утратой безукоризненной деловой репутации", - прокомментировал он.

Согласно обнародованному Дубинским обращению Данилишина, датированному 19 ноября, глава Совета проинформировал Богдана в порядке, который определен регламентом Совета НБУ относительно назначенных президентом членов совета.

"По информации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) стало известно, что в том числе действия Каленского квалифицировано по ч.5 ст. 191 Криминального кодекса Украины ("Завладение имущества путем злоупотребления служебным положением ")", - утверждается в обращении Данилишина.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, экс-главе банковского надзора НБУ Алле Шульге и Каленскому в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым лицам: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.

С 13 по 15 ноября ВАКС вынес решения о домашнем аресте Каленского и взятии под стражу пяти других подозреваемых на 60 дней с альтернативой залога. Крупнейшая сумма залога определена Шульге – 15,368 млн грн, для директора Станиславской торговой компании – 1,92 млн грн, экс-зампреда правления VAB Банка – 1,15 млн грн, директора ООО "Бизнес-центр "Экспертиза" – 0,38 млн грн и основателю одного из обществ – 0,58 млн грн. Писаруку ВАКС избрал меру пресечения в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард", неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины (НБУ) к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому (фракция "Слуга народа") о защите деловой репутации.

Центробанк требует опровергнуть информацию, о том, что его руководство в лице главы Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой якобы организовало "преступную схему" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.

Теги: #дубинский #опу #нбу
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