Политика

17:04 05.12.2019

Нацгвардия готова к выполнению задач при любых сценариях на пути к миру в Украине

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Нацгвардия готова к выполнению задач при любых сценариях на пути к миру в Украине

Приоритеты развития Нацгвардии Украины на 2020 год - мотивированные и подготовленные солдаты и офицеры, совершенствование боевых возможностей подразделений, а также постоянное улучшение их материально-технического оснащения, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщает пресс-служба МВД, во время расширенного заседания Военного совета НГУ Аваков отметил, что одной из основных задач гвардейцев в этот период будет патрулирование, охрана стратегических объектов, обеспечение уверенности и стабильности для мирного населения.

"Национальная гвардия, как военное формирование с правоохранительными функциями, постоянно несет совместную службу и эффективно взаимодействует с Национальной полицией Украины. В том числе и в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. НГУ готова и будет там это делать и в дальнейшем при любых сценариев развития ситуации", - говорится в сообщении.

Теги: #нацгвардия #аваков
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