Политика

16:25 05.12.2019

МИД Украины пояснил позицию Киева послу Казахстана из-за заявлений президента Токаева касательно Крыма

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МИД Украины пояснил позицию Киева послу Казахстана из-за заявлений президента Токаева касательно Крыма

В МИД Украины был приглашен посол Казахстана Самат Ордабаев, которому была выражена обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать Крым.

"5 декабря 2019 года в МИД Украины был приглашен посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев… С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым, обнародованная на русскоязычной версии веб-страницы государственной телерадиокомпании ФРГ Deutsche Welle", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в четверг.

Обе стороны подтвердили твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 года, который является основой двусторонних отношений и сотрудничества Украины и Казахстана, отметили в ведомстве.

Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью для Deutsche Welle заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией. В МИД Украины пообещали, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши в связи с высказываниями, которые противоречат международно-признанной политике, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года.

Теги: #казахстан #токаев #крым #мид
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