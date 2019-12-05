Политика

15:16 05.12.2019

Труба утверждает, что не обсуждал ни с кем из Офиса президента новый закон о ГБР

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Труба утверждает, что не обсуждал ни с кем из Офиса президента новый закон о ГБР

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет, что он не общался ни с кем из Офиса президента по поводу закона о перезагрузке ГБР, а в самом законе усматривает риски зависимости руководителя Бюро от парламента.

"Не вызывали и не пытался попасть. Разговоров по поводу закона у меня не было", - заявил Труба журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, вызывали ли его в офис президента по поводу ситуации с законом о ГБР.

Отмечая позитивные моменты закона, Труба вместе с тем отметил, что опасение относительно независимости органа и его руководителя вызывает положение о возможности снятия с должности директора Бюро парламентом.

"Теперь руководитель должен нравится парламенту... Нивелирован принцип независимости руководителя ГБР", - подчеркнул Труба.

По словам директора ГБР, полномочия и подследственность ГБР закон не меняет, также не меняется организационная структура, то есть, "все остаются на своих должностях".

Также он заверил, что не намерен собирать компромат на кого-либо.

"Я не буду формировать папки и выносить их отсюда (из ГБР - ИФ)", - сказал Труба.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала президентский законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей, и начинается процесс по перезапуску органа.

Теги: #гбр #опу #труба
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