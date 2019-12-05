Политика

14:14 05.12.2019

Зеленский уволил начальника департамента контрразведывательной защиты государства в сфере информбезопасности СБУ

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Зеленский уволил начальника департамента контрразведывательной защиты государства в сфере информбезопасности СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Кулешова с должности начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ главы государства №886/2019 от 5 декабря опубликован на сайте главы государства в четверг.

Кулешов, 1973 года рождения – полковник СБУ. В подразделениях спецслужбы работает с 1995 года. С 2014 года – первый заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ. 9 августа 2019 года Зеленский назначил Кулешова начальником департамента.

Теги: #зеленский #сбу #кадры #кибербезопасность #контрразведка
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